«ثلاثة ليالي» تشعل شتاء القصيم بحفلات فنية كبيرة

سلطان منصور(صدى):

انتهت حفلات “ليالي القصيم”، بعد ان قدمت الهيئة العامة للترفية ثلاثة أيام متواصلة بتنظم من شركة “بنش مارك”، عدد من أشهر نجوم الغناء العربي.

وشهدت الثلاثة ليالي حضورا جماهيريا كبير حيث بلغ عدد الحضور حوالي ٤٦٠٠ شخص، من محبي الفن والطرب.

وشكر رئيس مجلس ادارة الشركة الرائدة في تنظيم الحفلات Benchmark زكي حسنين جمهور القصيم على تواجدهم في حفلات ليالي القصيم.

واثنى حسنين على تفاعل وتواجد هذا الجمهور الجبار والذي وصفه بعاشق للفن والطرب.

وأضاف: “استمتعنا بتواجدنا معكم في هذه الليالي، ونعدكم بالقادم، سيكون اجمل وكما تطلبون”.

الجدير بالذكر أن هذه المرة الثانية التي تتواجد بها الشركة المنظمة “بنش مارك” في القصيم وتحديدًا مدينة بريدة، و وفاء منها بوعدها لجمهور القصيم باستقطاب ألمع نجوم الفن الخليجي والعربي المحببين لدى هذا الجمهور.