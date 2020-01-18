امرأة تقتل زوجها بقطرة عين للحصول على مليون دولار

واشنطن(صدى):

أقدمت ممرضة أمريكية على قتل زوجها بقطرة عين ، تستخدم لعلاج التهاب العيون في المشروبات التي كانت تقدمها له.

وكانت تضع محلول ” فيسين ” في مشروبات زوجها على مدار 3 أيام، مبررت ذلك بأنها كانت تحاول فقط ازعاج زوجها وليس قتله.

ووجهت المحكمة إليها تهمة القتل، خاصة أنها أطلقت سهماً على زوجها قبل سنتين، لكن المتهمة أكدت أنها كانت تدافع عن نفسها عندما أطلقت السهم، كونها كانت تهرب من زوجها بينما كان يلقي أشياء عليها.

وقال الادعاء إن محاولة التسميم هذه جاءت رغبة من المتهمة في الحصول على ممتلكات زوجها رجل الأعمال المتقاعد، التي تقدر بنحو مليون دولار.