حمل طفلة من طفل عمره 10 أعوام

موسكو(صدى):

حملت طفلة تبلغ من العمر 13 عاماً من صديق طفولتها البالغ من العمر 10 سنوات بعد علاقة محرمة.

وتفصيلا، ورد بلاغا للشرطة في روسيا يفيد بأن تلميذة تبلغ من العمر 13 عاماً حامل، وقالت الطفلة إن والد الجنين هو صديق في العاشرة من عمره.

وأظهرت تقارير متداولة بمنصات التواصل الاجتماعي الشخصية للفتاة والصبي المعنيين بالقضية، بأنهما “متزوجين”.