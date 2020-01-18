حمل طفلة من طفل عمره 10 أعوام
حملت طفلة تبلغ من العمر 13 عاماً من صديق طفولتها البالغ من العمر 10 سنوات بعد علاقة محرمة.
وتفصيلا، ورد بلاغا للشرطة في روسيا يفيد بأن تلميذة تبلغ من العمر 13 عاماً حامل، وقالت الطفلة إن والد الجنين هو صديق في العاشرة من عمره.
وأظهرت تقارير متداولة بمنصات التواصل الاجتماعي الشخصية للفتاة والصبي المعنيين بالقضية، بأنهما “متزوجين”.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 91409 ] نشر منذ 14 ساعة
من تهاويل الزمن العجيب ..
alfahd42[ عدد التعليقات: 23362 ] نشر منذ 14 ساعة
الله يكفينا شر اخر الزمان
tawaq[ عدد التعليقات: 372 ] نشر منذ 11 ساعة
هههههههه
انتم تطلقون انبوبة اختبار ما هو مستوى ادراك حميركم الساكنين بمجلتكم
الطفل لم يبلغ الحلم اختاروا اما الساكنين بمجلتكم اتباع لكم او حمير الطفل لم يبلغ الحلم بعد او انتم حمير
ابو عمار[ عدد التعليقات: 32634 ] نشر منذ 4 ساعات
ههههههههههههههههههههههههههههههه
يمكن الطفل كان مشغول بالتقبيل والفاعل الحقيقي شخص اخر متفق مع الطفل على القيام بدور التلقيح والفاغره ما تدري من هو الفاعل الحقيقي