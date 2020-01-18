اختطاف طفلة وقُطع لسانها على يد الحوثيين

فهمي محمد(صدى):

شهدت العاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي الإيرانية، جريمة بعشة حيث تم العثور على طفلة في التاسعة من عمرها بعد أيام قليلة على اختطافها، ولسانها مقطوع وجسمها محروق وعليها آثار تعذيب شديد في جسدها.

وقالت مصادر لقناة العربية إنه تم العثور على الطفلة لجين محمد (9 سنوات)، مرمية بجانب أحد براميل القمامة، وهي على قيد الحياة بعد أيام قليلة على اختفائها. وأكدت المصادر أن الطفلة لجين وجدت، ولسانها مقطوع وجسمها محروق وحالتها الصحية والنفسية حرجة للغاية.

وأضافت المصادرأن المجرم الذي خطف وعذّب الطفلة لا يزال مجهولاً حتى اللحظة، في ظل انتشار مخيف لظاهرة اختفاء واختطاف الأطفال والفتيات في مناطق سيطرة الحوثيين وسط تكتم إعلامي شديد.