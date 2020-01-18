بالصور.. الأمطار تكشف عن  سرداب أثري ومقبرة 

القاهرة(صدى):

عثرت لجنة من الآثار في مصر علي مقبرة أثرية أسفل بالوعات الصرف الصحي التي حدث بها هبوط بسبب مياه الأمطار.

وتفصيلا، حدث هبوط أرضي ببلاعات الصرف الصحي بشوارع إحدى القرى المصرية بسبب الأمطار الغزيرة.

وعلي الفور، أرسلت الأجهزة المعنية بالمحافظة لجنة من هيئة الآثار ترافقها قوة من الشرطة، للتأكد من صحة الشائعات المنتشرة بشأن وجود سراديب أثرية أسفل الأماكن التي حدث بها هبوط أرضي بالقرب من أحد المساجد القديمة، وبالفعل تم اكتشاف سرداب أثري ومقبرة أثرية.