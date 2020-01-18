بالصور.. ‏اختتام دورة الحكام الدولية بالرياض

ماجد محمد(صدى):

كشف اتحاد كرة القدم، اليوم السبت، عن اختتام دورة الحكام الدولية والتي نظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بالعاصمة الرياض بحضور 39 حكماً وحكماً مساعداً، واستمرت المدة 5 أيام.

وكانت الدورة قد أقيمت تحت إشراف رئيس لجنة الحكام فزناندو تريساكو، وبحضور المحاضر والمقيم بالاتحادين الدولي والآسيوي السعودي علي الطريفي، والأرجنتيني اليخو مارتن المشرف على حكام كأس العالم 2018 والمختص باللياقة البدنية.

وفي خلال الدورة، تم مراجعة بروتوكول تقنية الفيديو “VAR” بالإضافة لعرض نتائج اختبارات القانون وعدد 3 اختبارات أخرى؛ بينما في الختام حضر الأمين العام للاتحاد، إبراهيم القاسم، حيث أشاد بمستوى الحكام السعوديين الذين ظهروا عليه في الجولات الماضية.

وأكد ” القاسم ” أن طلب الحكام السعوديين لأداء مباريات في كأس محمد السادس للأندية الأبطال والمسابقات الخارجية، والمباريات التي تحت مظلة الاتحاد الآسيوي، إنما تأتي دليلًا واضحًا على كفاءة الحكم السعودي، مطالبًا إياهم بمواصلة العمل واقتناص الفرص والمحافطة عليها.