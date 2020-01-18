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  3. فيل يهاجم سكان قرية

فيل يهاجم سكان قرية




4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 23362 ] نشر منذ 14 ساعة

خلهم يعطونه يا العميد
سوي واسطه عند اهل القرية

[ عدد التعليقات: 91409 ] نشر منذ 14 ساعة

الظاهر ماعندهم عيشة يتعيشون منها على شان يعطونه ..

.. الحمد لله على الرخاء والسخاء والأمن والأمان ..

[ عدد التعليقات: 23362 ] نشر منذ 14 ساعة

اللهم لك الحمد

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