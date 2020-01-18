فيل يهاجم سكان قرية

الأحد 19
يناير
يدور العيشه ..
خلهم يعطونه يا العميد
سوي واسطه عند اهل القرية
الظاهر ماعندهم عيشة يتعيشون منها على شان يعطونه ..
.. الحمد لله على الرخاء والسخاء والأمن والأمان ..
اللهم لك الحمد
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 91409 ] نشر منذ 14 ساعة
يدور العيشه ..
alfahd42[ عدد التعليقات: 23362 ] نشر منذ 14 ساعة
خلهم يعطونه يا العميد
سوي واسطه عند اهل القرية
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 91409 ] نشر منذ 14 ساعة
الظاهر ماعندهم عيشة يتعيشون منها على شان يعطونه ..
.. الحمد لله على الرخاء والسخاء والأمن والأمان ..
alfahd42[ عدد التعليقات: 23362 ] نشر منذ 14 ساعة
اللهم لك الحمد