بالصور.. إيران تهدد حكم شطرنج شهيرة بالسجن

طهران(صدى):

يستمر النظام الإيراني في قمعه للحريات والتضييق على الشعب الإيراني وخاصة النساء اللاتي يتعرضن لأعمال عنف وقمع شديدة؛ حيث كشفت مُحكِّمة شطرنج إيرانية بارزة، عن خوفها من العودة إلى بلادها؛ بسبب ظهورها بدون حجاب.

وظهرت المحكمة الإيرانية شهرة بيات، في صور خلال مشاركتها في بطولة العالم للسيدات بلعبة الشطرنج في شنغهاي، غير مرتدية للحجاب بالكامل؛ فيما علقت: ” بمجرد أن فتحت هاتفي، رأيت صورتي وقد انتشرت في كل مكان. أخذوا يزعمون أنني لم أكن أرتدي حجاباً، وأنني أردت الاحتجاج ضد الحجاب ” .

وقالت شهرة بيات، أنها كانت ترتدي الحجاب، الذي كان يغطي رأسها وإن على نحوٍ فضفاض؛ مشددة: ” يجب عدم إجبار الناس على ارتداء لباس معين. لقد كنت أتكيف مع ذلك، لأني أعيش في إيران. لم يكن لديَّ خيار آخر ” .

وأضافت: ” هناك كثيراً من السيدات يقبعن في السجون الإيرانية بسبب الحجاب. إنها قضية خطيرة للغاية. ربما يريدون أن يجعلوا مني عبرة للآخرين “؛ متابعة: ” إذا كان لديَّ خيار العودة إلى إيران، فأنا بالطبع أحب ذلك. لكنني لا أعرف ماذا سيحدث لي ” .