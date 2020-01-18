بالفيديو.. لحظة نقل مرتزقة سوريين من تركيا إلي ليبيا

طرابلس(صدى):

أظهر مقطع فيديو لحظة نقل مرتزقة سوريين من تركيا لغرب ليبيا على طائرات الخطوط الأفريقية وطيران الأجنحة والليبية.

ويأتي ذلك بالتزامن مع وقف إطلاق النار الجزئي، الذي استغلته تركيا لنقل مزيد من الآليات المسلحة والمرتزقة والمستشارين الضباط وتركيب منظومة دفاع جوي في مطار معيتيقة.

وسادت موجة من الغضب والاستياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الدول العربية، الذين طالبوا بضرورة مقاطعة تركيا بسبب عدوانها.

وعلق مغرد علي مقطع نقل المرتزقة من تركيا لليبيا، قائلا: ” لا أعلم كيف وثق حفتر بأردوغان و الخائن السراج و الروس و الدليل أن وقف إطلاق النار تحت رعايتهم فاستغل أردوغان و السراج توقيت وقف إطلاق النار فقاموا بنقل الإرهابيين إلى ليبيا مع نقل معدات عسكرية مما يطيل تحرير طرابلس من الإرهابيين و حسم المعركة”، بينما قال مغرد آخر:” تركيا قوم لا عهد لهمً ولا قيم ولا مبادئ ” .