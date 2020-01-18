اشتباكات عنيفة بين المحتجين والشرطة اللبنانية أمام مجلس النواب

وكالات(صدى):

شهد محيط مجلس النواب في لبنان، اليوم السبت، اشتباكات بين المحتجين وقوات مكافحة الشغب التي تعرضت للرشق بالحجارة؛ مرددين هتافات بينها ” الشعب يريد إسقاط النظام “.

وفي السياق نفسه، نصبت قوات الأمن حواجز حديدية وأسلاكا شائكة عند مداخل مجلس النواب، قبل أن تلجأ لاستخدام خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين.

وفشل لبنان في الاتفاق على حكومة جديدة أو خطة إنقاذ للاقتصاد المثقل بالديون بعد استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري، فيما فقدت الليرة اللبنانية نصف قيمتها تقريبا وأدى ذلك إلى ارتفاع الأسعار.