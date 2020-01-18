بالفيديو والصور.. شيرين تحيي أولى حفلاتها بالعام الجديد في جدة

أميرة خالد - تصوير: سلطان منصور(صدى):

أحيت المطربة المصرية، شيرين عبد الوهاب، أمس الجمعة، حفلا غنائيا، أولى حفلاتها بالعام الجديد 2020 في مدينة جدة؛ حيث ارتدت فستانا طويلا بأكمام فضية اللون، واتسم بتطريزات لامعة بالكامل، لتبدو وكأنه قشور سمكة.

وأشعلت شيرين عبد الوهاب الحفل، بباقة من أبرز الأغاني الخاصة بها من بينها :”حبه جنة”، و”نساي”، و”الوتر الحساس”، و”الكدابين”، و”ضعفي”، و”على بالي”، وغيرها من الأغاني.