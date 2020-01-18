أبها يتأهل إلى نصف نهائي كأس الملك ويواجه الهلال

طلال الغامدي(صدى):

تأهل نادي أبها إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، اليوم السبت، بعد الفوز على الفتح في ركلات الترجيح بنتيجة 5-4، على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية.

وتقدم نادي أبها في الدقيقة 11 من عمر الشوط الأول بتسديدة رائعة من سعد بقير، لكن حكم المباراة قرر إلغاء الهدف بداعي التسلل، بعد الرجوع لتقنية الفيديو؛ ليسجل هدفًا صحيحًا في الدقيقة 28 من ضربة جزاء، سددها بقير على يسار حارس المرمى.

وعقب خمس دقائق من الشوط الثاني، أدرك الفتح التعادل بعدما أُرسلت عرضية من ضربة ركنية؛ ليضعها مروان سعدان، بسهولة في الشباك، فيما حسمت ركلات الترجيح صعود أبها، بعدما أسقط الفريق الفتحاوي بنتيجة 5-4.

ويواجه أبها فريق الهلال؛ الذي أطاح بالاتفاق بفوزه عليه بثنائية مقابل هدف وحيد، في نصف النهائي، والمقرر إقامته في 12 من مارس المقبل، على ملعب جامعة الملك سعود.