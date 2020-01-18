شاب يبتز 70 فتاة بنشر فيديوهات جنسية

بيروت(صدى):

أقدم شاب في لبنان على ابتزاز 70 فتاة جنسياً من خلال تهديدهنّ بنشر صور حميمية، مدّعياً أنه يعمل في مجال تصوير عارضات الأزياء في أستراليا.

وتبين ذلك من بلاغ مواطنة لبنانية ضد مجهول بجرم تهديد وابتزاز جنسي، حيث قام المدعى عليه، وفقاً للشكوى، بابتزازها من خلال نشره عددا من الصور والفيديوهات الحميمية للمدعية على مواقع التواصل.

وخلال التحقيقات اعترف الشاب بما نُسب اليه، كما اعترف انه ابتزّ وهدّد حوالي سبعين فتاة مستخدماً رقم هاتف بخط أسترالي، علماً انه كان في الوقت عينه يعرض عليهن المساعدة منتحلاً صفة رجل أمن، وذلك للوصول إلى مبتغاه بإقامة علاقات جنسية مع ضحاياه.