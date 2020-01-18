الاتحاد الأوروبي يقرر تقليص مساعداته لتركيا

وكالات(صدى):

أكدت تقارير صحافية ألمانية، اليوم السبت، أن الاتحاد الأوروبي قلص من مساعدات الانضمام المخصصة لتركيا في هذا العام بشكل كبير جدا، بسبب الخلاف معها حول التنقيب عن الغاز في البحر المتوسط وأشياء أخرى.

وأوضحت صحف مجموعة ” فونكه ” الإعلامية الألمانية، أن ذلك استناداً إلى خطاب بعث به مسؤول العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إلى البرلمان الأوروبي؛ فيما توقفت مفاوضات الانضمام بين تركيا والتكتل منذ أعوام.

وقال بوريل، أن التقليص الجديد للمساعدات المخصصة لتركيا؛ يعود إلى أعمال التنقيب غير المصرح بها التي تقوم بها تركيا قبالة سواحل قبرص العضو في التكتل؛ فضلًا عن العملية العسكرية التركية التي بدأت في شمال سوريا في أكتوبر الماضي.

وكشف خطاب بوريل أن الاتحاد الأوروبي قرر تقليص أموال المساعدات لأنقرة مجدداً بحيث سيبلغ نسبة المساعدات المشطوبة للعام الحالي 75%؛ فيما نُقِلَ عن المفوضية الأوروبية تصريحات أفادت بأن تركيا ستحصل هذا العام على 168 مليون يورو فقط من أموال البرنامج المخصص للتقارب مع الاتحاد الأوروبي.