الكشف عن حجم ومصير ثروة السلطان قابوس
أثيرت تساؤلات عديدة بمواقع السوشيال ميديا عن مصير ثروة سلطان عمان الراحل قابوس بن سعيد الذي تصدر قائمة أغنى حكام العالم.
وبحسب ما هو معلن، فإن ثورة السلطان الراحل قابوس تبلغ 700 مليون دولار عام 2011، و التي هي ترجع لعائدات النفط والغاز في البلاد.
ومن المتوقع أن ثروة السلطان الراحل ستقسم نصفين؛ حيث سيؤول نصفها لخزينة الدولة والنصف الآخر للورثة الشرعيين.
وتبين أن ثروة السلطان قابوس كلها في السلطنة وليس لديه أي ممتلكات بالخارج سوى عدة منازل في أوروبا ومن ضمنها برلين.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 91356 ] نشر منذ 1 ساعة
اما 700 مليون دولار ويتصدر قائمة اغنى حكام العالم ، كثروا منها ..
.. لو هذي ثروته صحيح كان تحل عليه الصدقه من حكام العالم ، لأنه يعتبر فقير معدم تحت درجة الصفر ، من بين اقرانه من الحكام ..
.. انتم قولوا 700 مليار دولار ، يمكن تمشي ويمكن تُقبل ، لكن 700 مليون والله لوهي رواتبه فقط على مدار 50 عام لتبلغ اكثر من مليارين دولار من دون الخدمات …
.. عموماً ، الله يرحمه ، واكثر ما اعجبني ان أمواله داخل بلده وليست خارجه ، وهذا اهم شي وأفضل شي ..
ابو عمار[ عدد التعليقات: 32607 ] نشر منذ 48 دقيقة
هههههههههههههههههههههههههههههههههههه
معقوله 700 مليون يمكن 700 مليار والا كيف كان اغنى الحكام
ثم لماذا تقسم الثروه بين الدوله والورثه فهو ليس له ورثه لانه لم ينجب وليس عنده زوجه ولا ام ولا اب
وانما ستذهب الى ابناء العمومه
استغفر الله[ عدد التعليقات: 1079 ] نشر منذ 34 دقيقة
اتوقع عمان الان سيحدث لها صوت وحركة
زائر[ عدد التعليقات: 198 ] نشر منذ 21 دقيقة
زين ثورته كذا مبالغ ماليه
هناك حكام حاكمين المال والشعب ولا لهم متنفس
alfahd42[ عدد التعليقات: 23271 ] نشر منذ 3 دقائق
بتناشبونه عند ثروته وهو ميت
لاحول ولا قوة الا بالله