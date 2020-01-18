تعويض صبي بطرف صناعي من «حرب النجوم» بعدما فقد بعض أطرافه

لندن (صدى):

حقق صبي بريطاني يدعى كي فينسنت، البالغ من العمر 11 عاما، من عشاق سلسلة ” حرب النجوم ” (ستار وورز)، حلمه بالحصول على طرف صناعي مستوحى من إحدى شخصيات سلسلة الأفلام الشهيرة.

وكان الصبي، فقد يده اليسرى، وجزءا من يمناه، وكذلك ساقيه، بعد إصابته بالتهاب السحايا وهو في الثامنة من عمره،ودخل في غيبوبة طويلة حينها أمضى على إثرها حوالي 9 أشهر بالمستشفى؛ ليحصل على طرف صناعي مبتكر، مستوحى من شخصية ” droid R2 – D2 ” المعروفة.

وبلغت تكلفتها 10 آلاف جنيه إسترليني؛ فيما سيرتدي الصبي الطرف الصناعي لسنوات، وأنها ستخضع للتعديل مستقبلا بسبب نموه، كما أن الطرف الصناعي يعمل من خلال مجسات إلكترونية لاكتشاف حركات العضلات.

ومن جانبها، أوضحت والدة كي، شيريل فينسنت: ” عندما فقد كي أطرافه، قال إنه يريد أن يكون فتى إلكترونيا ” ، لافتة إلى أن كي يعشق أفلام حرب النجوم منذ صغره، كما أن الطرف الصناعي مكّن ابنها من حمل الأشياء وتناول الطعام وتأدية بعض المهارات الأخرى بسهولة.