نظام غذائي يقلل من دهون البطن

أميرة خالد(صدى):

أظهرت دراسات أن اتباع نظام غذائي غني بالبروتين، يمكن أن يقلل من مستوى الدهون في البطن، ويحسن الصحة.

وأثبتت الدراسات أن هناك 5 أطعمة تقلل من تراكم الدهون داخل البطن، وهي: السمك الأبيض، البيض، حيث يحتوي كل من صفار وبياض البيض على بروتين، حيث تحتوي بيضة متوسطة الحجم على نحو 6-7 غرامات من البروتين.

بالإضافة إلى الفول والبقوليات، حيث يحتوي كوب واحد من الحمص على نحو 14.5 غرام من البروتين، أما العدس، فيعد مصدرا بديلا للبروتين بالنسبة للنباتيين، حيث يوجد في كوب واحد من العدس المطبوخ نحو 17.9 غرام من البروتين.

وتشمل الحبوب الأخرى عالية البروتين: البازلاء والفاصوليا السوداء وفول الصويا والفاصوليا البحرية، وزبادي يوناني، حيث ينتج هذا النوع من اللبن ما يصل إلى 3 أضعاف كمية البروتين من اللبن الزبادي العادي، حيث أن تناول 200 غرام منه، يوفر نحو 20 غراما من البروتين.

وتعد المستويات المعتدلة من التمرينات الرياضية مفيدة أيضا في التخلص من الدهون، التي يمكن أن تفسد الأعضاء الداخلية.