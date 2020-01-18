طفلة دفنت في الجليد وخرجت حية!

إسلام آباد(صدى):

شهدت باكستان واقعة تشبه المعجزة؛ حيث عثرت السلطات على طلفة تبلغ من العمر 12 عاما على قيد الحياة، بعدما دفنت في الثلوج عقب انهيار جليدي ضخم، مما أدى إلى مقتل شقيقها وشقيقتها وسكان آخرين في بنايتها.

وقبعت الطفلة سامينا بيبي مدفونة تحت أكوام ضخمة من الجليد لمدة 18 ساعة، عقب الانهيار الثلجي الكبير الذي وقع في منطقة وادي نيلوم بباكستان، في منطقة الهيمالايا المتنازع عليها مع الهند؛ فيما قتل أكثر من 100 شخصًا.

وصرحت الطفلة سامينا: ” اعتقدت أنني سأموت هناك، كنت أصرخ طلبا للمساعدة وأنا مستلقية “؛ لافتة إلى أنها لم تكن تستطيع النوم بسبب الألم الرهيب الناجم عن كسر في ساقها، في حين كان فمها ينزف دما.