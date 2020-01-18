إطلاق النار بشكل عشوائي على طلاب مدرسة

برازيليا(صدى):

اقتحم مسلحون، اليوم السبت، أحد المدارس البرازيلية وفتحوا النار على الطلبة بشكل عشوائي لتعم الفوضى والهلع أرجاء المكان.

وتحول ملعب إحدى مدارس مدينة فورتاليزا البرازيلية، إلى فيلم رعب بعد إطلاق النار العشوائي على الطلاب مما تسبب في إصابة 3 منهم بجروح؛ فيما فر منفذي العملية ليتم إسعاف المصابين سريعاً إلى أقرب مستشفى.

وفي السياق نفسه، تعمل الشرطة البرازيلية في الوقت الحالي على دراسة مقطع فيديو تم تصويره لمنفذي العملية؛ بشكل دقيق لتحديد هوية المقتحمين وتوجيههم للعدالة.