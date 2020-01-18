عبدالعزيز الفيصل: «تأهل الأخضر مشرف»

هنأ الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس هيئة الرياضة نجوم المنتخب الأولمبي، بعد عبورهم لدور نصف النهائي ببطولة كأس آسيا تحت 23 عاماً لكرة القدم، على حساب المنتخب التايلاندي اليوم السبت.

وقال عبدالعزيز الفيصل عبر حسابه في موقع “تويتر”: “الحمدلله، أُبارك لأبطال الأخضر تحت 23 عامًا، قدموا أداءً رائعًا ونجحوا في تحقيق تأهل مشرف، وتمنياتي لهم بالتوفيق في الدور نصف النهائي، مبروك للجميع”.

وكان المنتخب الأولمبي تأهل إلى دور نصف النهائي ببطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا، بعد الفوز على منتخب تايلاند بهدف دون رد في دور الثمانية.