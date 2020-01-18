إخفاء طفل في أغرب مكان بالسيارة لتهريبه 

مدريد(صدى):

اكتشفت السلطات الأمنية الإسبانية طفلا “محشورا” خلف صندوق التخزين الأمامي، داخل سيارة كانت في طريقها إلى إسبانيا.

ووفقا للمعلومات الواردة فإن المكان الذي اختبأ فيه الصبي كان صغيرا وضيقا جدا، مما اضطره إلى الاستلقاء في “وضعية الجنين” وجمع رجليه طوال الرحلة، قبل اكتشافه من قبل قوات الأمن في مليلية.

وعلى الفور، استدعى طبيب على اعتبار أن الطفل، الذي لم يكشف عمره، كان يحتاج بشكل عاجل إلى الإنعاش والرعاية الصحية.

ويعتبر هذا أحدث اكتشاف للسلطات الأمنية، حيث يتم إفشال مخططات كثيرة لتهريب مهاجرين، يحاولون الاختباء في السيارات، خصوصا في جهة المحرك وتحت المقاعد.