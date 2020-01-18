علاقة سرية تجمع نيمار وعارضة أزياء روسية

نواف السالم(صدى):

أزاحت تقارير صحافية، اليوم السبت، الستار عن علاقة سرية بين مهاجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي النجم البرازيلي نيمار، بالحسناء الروسية كاترينا سافاروفا البالغة 21 عاما.

وأكد صديق مقرب من الروسية كاترينا، لصحيفة ” ذا صن ” البريطانية، أن نيمار وحبيبته الجديدة يحاولان الادعاء بأنهما مجرد أصدقاء، لكن الجميع يعلم أن هناك مشاعر حب تجمع بينهما؛ بعدما التقت معه في إحدى الحفلات.

وقال صديق كاترينا: ” أعلم أنها تسافر معه ويختفيان معا لعدة أيام، لقد تظاهرا أمام الناس أنهما أصدقاء، لكن الحقيقة هي عكس ذلك، الكثير يعلم بوجود مشاعر تجمعها، حتى أنها ذهبت لحفل عيد ميلاده ومباريات له مع الفريق في باريس، وظهرا معا في صور عديدة، بالتأكيد كاترينا تحب التواجد في عالم الأضواء “.