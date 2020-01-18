أردوغان يهاتف سلطان عمان لتعزيته بوفاة السلطان قابوس بعد 8 أيام 

أنقرة(صدى):

هاتف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سلطان عمان هيثم بن طارق بن تيمور للتعزية في السلطان الراحل قابوس بن سعيد، بعد 8 أيام من وفاة السلطان قابوس.

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وأوضحت الوكالة العمانية الرسمية في تغريدة على حسابها بموقع “تويتر”:”جلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور المعظم يتلقى اتصالا هاتفيا من فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا”.

ولفتت الوكالة العمانية إلي أن الرئيس التركي ”أعرب خلال الاتصال عن صادق تعازيه وخالص مواساته في وفاة المغفور له جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور“.