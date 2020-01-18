سبب عدم تقديم ملك المغرب التعازي في وفاة السلطان قابوس
غاب الملك محمد السادس، ملك المغرب، عن تقديم التعازي في وفاة السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عمان؛ حيث اكتفى بإرسال شقيقه الأمير مولاي رشيد، برفقة وفد بتقديم العزاء وتهنئة السلطان الجديد.
وهناك تقليدٍ وقانون قديم يمنع ملوك وسلاطين العائلة العلوية الحاكمة في المغرب من حضور التعازي أو حفلات الزفاف حتى إذا تعلق الأمر باحتفالات العائلات المالكة في البلدان الأخرى؛ لتمييز الملوك والسلاطين من أعضاء الأسرة الحاكمة عن باقي المواطنين العاديين.
وكان الملك محمد السادس، ملك المغرب، قد أوضح خلال مقابلة مع صحيفة آل باييس الإسبانية عام 2005، سبب غياب الملوك المغاربة من سلالة العلويين حفلات الزفاف والتعازي، قائلاً: ” إن تقاليدنا لا تسمح للملوك بحضور حفلات الزفاف أو الجنازات بالخارج ” .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 91405 ] نشر منذ 14 ساعة
طيب ..
.. كل وعاداته ..
عجيب[ عدد التعليقات: 160 ] نشر منذ 12 ساعة
امحق طبيعه
ابو عمار[ عدد التعليقات: 32629 ] نشر منذ 11 ساعة
اوكي اذا حضر اخيه مولاي رشيد يكفي لتقديم واجب العزاء
سالم المالكي[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 11 ساعة
الدايم الله
الله يرحم الزعيم قابوس ويجعل البركة في من أتى بعده آمييييييين
alfahd42[ عدد التعليقات: 23362 ] نشر منذ 10 ساعات
بنخلي الرد بالمثل اذا مات لحد يروح له من الحكام يرسلون له غير الحاكم
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 91405 ] نشر منذ 10 ساعات
ههههههههههههههههههه ..
.. خلاص بنرسلك انت مندوب عن معلقين صدى ..
alfahd42[ عدد التعليقات: 23362 ] نشر منذ 10 ساعات
ههههههه ابشر يا عميد صدى بس بيناشبني القرني وراعي الددسن يبون يروحون محلي
alfahd42[ عدد التعليقات: 23362 ] نشر منذ 10 ساعات
القرني معليه راعي سفريات وطيران لاكن المشكله في راعي الددسن يبي يروح على ددسنه والديرة بعيدة
alfahd42[ عدد التعليقات: 23362 ] نشر منذ 10 ساعات
راعي الددسن ماشفته يا ابو محمد ذا الفتره اللي طافت
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 91405 ] نشر منذ 10 ساعات
الا .. اتلى العهد براعي الددسن راح يطارد بعارينه باالصمان ،،،
.. بس بعد السحابة التاليه ماسمعناله لا حس ولا خبر .. ربنا يجيب عنه العلم الطيب ..
alfahd42[ عدد التعليقات: 23362 ] نشر منذ 10 ساعات
الله يرده بخير وعافيه يمكن مشغول مع اهل المزاين
alfahd42[ عدد التعليقات: 23362 ] نشر منذ 10 ساعات
جاك القرني وش عاد يفكنا منه
عبد اللهhabd[ عدد التعليقات: 781 ] نشر منذ 30 دقيقة
قال الله تعالى
( مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ )
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