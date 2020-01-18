جستنيه يعلق على تغريدة ساخرة لنائب رئيس أبها: «تعني خداع الابهاويين»

ماجد محمد(صدى):

علق الناقد الرياضي عدنان جستنيه، على تغريدة عبدالعالي الحربي، نائب رئيس نادي أبها، والذي فسرها البعض على أنها مسيئة للاعب المصري أحمد مصطفى المنتقل من أبها إلى العدالة.

وكان نائب رئيس أبها قد قال عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : ” وداعاً للطعمية، مرحباً الف للمنسف ” .

وقال جستنيه : لماذا استخدم نائب رئيس نادي ابها هذا وصف ” الطعمية ” اذا علمنا ان اللاعب المستهدف حينما كان في صفوف ابها على مستوى عالٍ جداً من الأخلاق والإدارة هي من أنهت التعاقد معه ” .

وأضاف : ” التغريدة تعطي انطباع ان اللاعب خدع الابهاويين قبل تسجيله بمعلومات غير صحيحة وهذا ماتوحي به تغريدة عبدالعالي الحربي ” .