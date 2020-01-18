علامات ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم

متابعة- أميرة خالد(صدى):

يؤدي ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم إلى انسداد الأوعية الدموية، ما قد يؤدي إلى الأزمات القلبية ومشاكل أخرى تهدد حياة الفرد؛ فيما هناك مجموعة من الأعراض العادية التي لا نلتفت إليها وتكون دليلًا على ارتفاع الكولسترول بالدم.

ويعد الشعور بتخدير الأطراف المتكرر، أحد العلامات الأولية لارتفاع الكولسترول بالدم، فضلًا عن رائحة الفم الكريهة بسبب صعوبة الهضم، والشعور بالصداع والدوار؛ بينما ارتفاع مستوى الدهون بالدم يسبب تراكمها على الكبد ويؤثر على عملية الأيض.

وبسبب صعوبة الهضم فالأمعاء الدقيقة تجد صعوبة في التخلص من الفضلات وتؤدي للإصابة بالإمساك؛ بالإضافة إلى الشعور بالوخز أو ألم بسيط في الصدر؛ فيما الحل الوحيد هو الكشف المبكر عن المرض للمساعدة في سرعة علاجه.