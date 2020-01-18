بالفيديو.. احتفالات لاعبي الأخضر بالتأهل إلى نصف نهائي كأس آسيا

نواف السالم(صدى):

كشف مقطع فيديو، عن ‏احتفالات لاعبي المنتخب الوطني الأولمبي لكرة القدم، اليوم السبت، بعد التأهل للدور نصف النهائي من كأس آسيا تحت 23 عامًا، بعد الفوز على منتخب تايلاند.

وكان الأخضر قد تأهل إلى نصف نهائي كأس آسيا تحت 23 عاماً، بعد فوزه الصعب على تايلاند بهدف نظيف، ضمن منافسات ربع نهائي البطولة المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020.

ويواجه الأخضر الأولمبي، في الدور نصف النهائي مع الفائز من المواجهة بين منتخبي الإمارات وأوزبكستان، اللذين يلتقيان غداً الأحد في مباراة أخرى بدور الثمانية.