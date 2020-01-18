بالصور.. تسليم كتاب اللغة الصينية لعدد من الإدارات التعليمية

عادل الحربي(صدى):

كشف مصدر مطلع أن إدارات التعليم في الرياض وجدة والمنطقة الشرقية، تسلمت كتب مقرر اللغة الصينية، من أجل توزيعها على المدارس والبدء في تدريس المادة بالصفوف المدرسية.

وبدت في الصور المتداولة الكتب معنونة بـ”هيا نتعلم الصينية”، حيث ظهر عمالة يقومون بإنزالها لتسليمها للإدارات التعليمية.

ومن المتوقع توزيع الكتب على المدارس بالمراحل المختلفة بدءاً من غدٍ الأحد، كما يخصص 1166 كتابًا لكل من إدارة تعليم الرياض، وتعليم جدة وتعليم الشرقية.