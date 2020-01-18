موهوب ولكن!

أنت تتميز في جانب من جوانب حياتك، وتعلم أنك في المقدمة بهذا المجال، وربما هناك من يتعلم منك فيه، هذه الموهبة تستطيع الاستفادة منها اليوم بأشكال كثيرة، فقد سهلت الجهات المختصة العمل الحر، وتستطيع استخراج الوثيقة في وقت قياسي جدا، والبدء في الاستفادة من موهبتك مهما كانت، ولكن!

“ولكن” هذه الكلمة لن تجعلك تتقدم خطوة، ولن تستطيع تطوير مهاراتك فالمهارة نامية، وكل يوم ستكتشف شيء جديدا، لا يوجد كمال في أي عمل تتقنه، بل أن وصل العمل الذي تتقنه للكمال فاعلم أنه دخل دائرة الخطر وأنه مهدد بالانقراض!

الأعمال متطورة وتطورها سريع جدا، لا تعتقد أنك غير ناضج في موهبتك، بل عليك العمل على نفسك وتطويرها أثناء استفادتك من هذه الموهبة، أما الاعتماد على “لكن” التي تعهدها والتعذر بها لن يجعلك تتقدم خطوة للأمام، وخذ عني أن بدايتك في العمل على موهبتك واشتهارك بالمحيط من حولك ستجعلك تختلط بأصحاب الموهبة المشابهة، وعندها تستطيع تطوير نفسك بشكل أفضل وأسرع وتستفيد من موهبتك في ذات الوقت، وربما تستغني عن كثير من الأمور وتتفرغ تفرغ تام لما تجيده بشكل متقن ومميز، فقط ثق بنفسك ولا تنتظر الكمال.