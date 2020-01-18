مدارس القريات تستعد لاستقبال (49161) طالباً وطالبة للفصل الدراسي الثاني

فاطمه الرويلي(صدى):

أنهت (204) مدارس بمحافظة القريات بمختلف مراحلها الدراسية استعداداتها لاستقبال (49161) طالباً وطالبة للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي1440 1441هـ, حيث ستكون بداية الفصل الثاني صباح يوم غدٍ الأحد الموافق 24 جمادى الأولى 1441هـ.

‎وأكد مدير التعليم بمحافظة القريات الدكتور محمد بن عبدالله الثبيتي أنه تم إنهاء جميع الاستعدادات بالمدارس لبدء الفصل الدراسي الثاني مضيفاً أنه سينفذ المشرفون التربويون والمشرفات التربويات جولات على كافة المدارس وذلك وفق خطة محددة من إدارة الإشراف التربوي (بنين ـ بنات) لمتابعة الانتظام الدراسي، مؤكداً تهيئة البيئة المدرسية الجاذبة واكتمال التجهيزات المدرسية وإنهاء أعمال الصيانة في كافة المدارس، وكذلك وصول المقررات الدراسية لجميع المدارس تمهيداً لتسليمها للطلبة في بداية الفصل الدراسي الثاني، وأهمية الإعداد الجيد لبداية جادة ومتميزة للفصل الدراسي، هذا وقد أكد سعادته على المعلمين والمعلمات وقادة وقائدات المدارس بضرورة تهيئة الأجواء الملائمة للطلبة والاستعداد النفسي للتواصل والتفاعل مع الطلبة بغية بناء جسر من الثقة والاحترام المتبادل.

‎ودعا الجميع إلى رفع مستوى الهمة والعزيمة منذ بداية الفصل، متمنياً لهم دوام التوفيق والسداد وبداية فصل دراسي مميز بالجد والعطاء.