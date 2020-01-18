بالفيديو.. عايدة رياض تروي كواليس إصابتها بالسرطان

القاهرة(صدى):

روت الفنان عايدة رياض، كواليس إصابتها بمرض السرطان منذ فترة طويلة وتم شفاؤها، قائلة:” شعرت بالتعب أثناء تصوير مسلسل “دهشة” مع الفنان يحيى الفخراني، لكننى انتظرت حتى تم الانتهاء من التصوير، وتوجهت لأحد الأطباء، والذي أخبرنى أن الأمر لا يعد كونه مجرد ميكروب في البول”.

ولفتت رياض، خلال لقاء لها ببرنامج “تحيا الستات” مع الإعلامية راغدة شلهوب”، قائلة:”اتخضيت طبعا، كنت حاسة إنه الموضوع خلاص.. ده عيا جامد، آه كنت خايفة.. بس عادي ماشية”.

وأبانت رياض، أنها استمرت في العلاج لمدة 3 أشهر، لكنها لم تشعر بتحسن، فطلب منها شقيقها تغيير الطبيب، والمتابعة مع آخر، وبالفعل استجابت له، فتم إجراء أشعة وتحاليل أثبتت في النهاية إصابتها بورم خبيث في المثانة.