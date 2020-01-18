تفجير سيارة مفخخة استهدف مجموعة من المتعاقدين الأتراك في الصومال

وكالات(صدى):

أكد وزير الصحة التركي إصابة 6 متعاقدين اتراك و9 مواطنين صوماليين في تفجير بمدينة أفجوي شمال العاصمة الصومالية اليوم السبت وفق وكالة الأناضول.

من جهتها نقلت رويترز عن ضابط الشرطة نور علي أن سيارة ملغومة انفجرت في مكان كان مهندسون أتراك وأفراد من الشرطة الصومالية يتناولون الغداء فيه.

وفي وقت لاحق أفادت وكالة “الأناضول” بإصابة عمال في شركة بناء تركية جراء الهجوم، وفق معلومات أولية، في حين دانت الدفاع التركية بأشد العبارات “التفجير الإرهابي الذي استهدف المدنيين الأبرياء”.