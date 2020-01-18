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خالد الصاوي عن الراقصة جوهرة : تُعجبني كراقصة بكل تأكيد ومفيش أزمة من صورتنا مع بعض

خالد الصاوي عن الراقصة جوهرة : تُعجبني كراقصة بكل تأكيد ومفيش أزمة من صورتنا مع بعض
القاهرة(صدى):

علق الفنان المصري خالد الصاوي على حالة الجدل التي تسببت فيها صورته مع الراقصة جوهرة مؤكداً أنه لا يوجد أزمة من صورته معها .
وقال في تصريح له : لو كانت أزمتها الشهيرة تفوق الحد لما تمكنت من دخول مصر، وعودتها لمزاولة مهنتها كراقصة من جديد، فربما ارتكبت خطأ معين وعالجته في حينها.
وأضاف : هي تُعجبني كراقصة بكل تأكيد، ومفيش أزمة من صوتنا مع بعض ، فالموضوع أبسط من دخوله في دائرة التحليلات .
وكانت الصورة التي علق الصاوي عليها بقوله ” عاش التقارب بين الشعوب ” ، قد أثارت جدل كبير حول علاقته بالراقصة التي واجهت اتهامات اخلاقية بسبب تسريب فيديو فاضح .


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