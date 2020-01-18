خالد الصاوي عن الراقصة جوهرة : تُعجبني كراقصة بكل تأكيد ومفيش أزمة من صورتنا مع بعض

القاهرة(صدى):

علق الفنان المصري خالد الصاوي على حالة الجدل التي تسببت فيها صورته مع الراقصة جوهرة مؤكداً أنه لا يوجد أزمة من صورته معها .

وقال في تصريح له : لو كانت أزمتها الشهيرة تفوق الحد لما تمكنت من دخول مصر، وعودتها لمزاولة مهنتها كراقصة من جديد، فربما ارتكبت خطأ معين وعالجته في حينها.

وأضاف : هي تُعجبني كراقصة بكل تأكيد، ومفيش أزمة من صوتنا مع بعض ، فالموضوع أبسط من دخوله في دائرة التحليلات .

وكانت الصورة التي علق الصاوي عليها بقوله ” عاش التقارب بين الشعوب ” ، قد أثارت جدل كبير حول علاقته بالراقصة التي واجهت اتهامات اخلاقية بسبب تسريب فيديو فاضح .