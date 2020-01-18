خالد الصاوي عن الراقصة جوهرة : تُعجبني كراقصة بكل تأكيد ومفيش أزمة من صورتنا مع بعض
علق الفنان المصري خالد الصاوي على حالة الجدل التي تسببت فيها صورته مع الراقصة جوهرة مؤكداً أنه لا يوجد أزمة من صورته معها .
وقال في تصريح له : لو كانت أزمتها الشهيرة تفوق الحد لما تمكنت من دخول مصر، وعودتها لمزاولة مهنتها كراقصة من جديد، فربما ارتكبت خطأ معين وعالجته في حينها.
وأضاف : هي تُعجبني كراقصة بكل تأكيد، ومفيش أزمة من صوتنا مع بعض ، فالموضوع أبسط من دخوله في دائرة التحليلات .
وكانت الصورة التي علق الصاوي عليها بقوله ” عاش التقارب بين الشعوب ” ، قد أثارت جدل كبير حول علاقته بالراقصة التي واجهت اتهامات اخلاقية بسبب تسريب فيديو فاضح .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 53598 ] نشر منذ 7 دقائق
كل واحد اخس من الثاني😉