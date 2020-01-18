زوجة مرشح رئاسي أمريكي تعترف بتعرضها للإغتصاب

واشنطن(صدى):

اعترفت زوجة المرشح الرئاسي الأمريكي المحتمل “أندرو يانج ” أنها تعرضت للإعتداء الجنسي عندما كانت حامل في الشهر السابع من قبل طبيب النساء الذي كانت تابع معه حالتها .

وقالت “إيفيلن يانج ” 31 ” عام في حوار مع “سي إن ن ” : كنت في غرفة الفحص وكنت مرتدية لملابسي ومستعدة ، إلا أن الطبيب فاجأها بالإعتداء عليها ، مشيرة أنها لم تروي تلك الواقعة التي حدثت عام 2012 إلا لعدد بسيط من أقاربها .

الجدير بالذكر أنها انضمت إلى دعوى جماعية قدمتها 17 امرأة أخرى ضد الطبيب المتهم هادين، وفي نهاية المطاف وافق الطبيب وتم سحب شهادة ممارسة الطب منه وإصدار حكم عليه غيابيا..