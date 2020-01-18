زوجة مرشح رئاسي أمريكي تعترف بتعرضها للإغتصاب
اعترفت زوجة المرشح الرئاسي الأمريكي المحتمل “أندرو يانج ” أنها تعرضت للإعتداء الجنسي عندما كانت حامل في الشهر السابع من قبل طبيب النساء الذي كانت تابع معه حالتها .
وقالت “إيفيلن يانج ” 31 ” عام في حوار مع “سي إن ن ” : كنت في غرفة الفحص وكنت مرتدية لملابسي ومستعدة ، إلا أن الطبيب فاجأها بالإعتداء عليها ، مشيرة أنها لم تروي تلك الواقعة التي حدثت عام 2012 إلا لعدد بسيط من أقاربها .
الجدير بالذكر أنها انضمت إلى دعوى جماعية قدمتها 17 امرأة أخرى ضد الطبيب المتهم هادين، وفي نهاية المطاف وافق الطبيب وتم سحب شهادة ممارسة الطب منه وإصدار حكم عليه غيابيا..
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 91330 ] نشر منذ 17 دقيقة
مجرمون ، بكل ماتعنيه الكلمه من معنى ..
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 53597 ] نشر منذ 6 دقائق
مسويه صريحة😂😂😂😂