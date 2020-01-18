انفصال ريهانا عن المليادير حسن جميل بعد خطوبة 3 أعوام

متابعه_أميرة خالد(صدى):

كشفت تقارير صحفية عن انفصال نجمة البوب العالمية ريهانا عن رجل الأعمال المليادير “حسن جميل ” بعد 3 سنوات من خطبتهما .

ولم يتم الكشف عن أسباب الإنفصال الغريب بعد الصور التي أظهرت إنسجامهما معاً رغم الإختلاف الثقافي ، إلا أن “ريهانا ” أكدت سعادتها بالقرار .

وكانت ريهانا قد انفصلت أيضاً عام 2009 عن كريس براون ، وعادت له ثم انفصلت عنه نهائياً عام 2013 .