نشر : منذ 12 دقيقة 1٬360 2 عربية ودولية إقالة وزير الخارجية الكوري الشمالي وكالات(صدى): أفادت وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية، اليوم السبت، بإقالة وزير الخارجية، ري يونج هو، من منصبه. وقال وسائل الإعلام الرسمية إن الرئيس كيم يون أون، أقال وزير الخارجية من منصبه، دون ذكر أي تفاصيل عن هوية خلفه.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 53597 ] نشر منذ 8 دقائق
زين وقفت على أقالة
ماأخذ بيده ومشى به خطوتين
وأفلته في النفق😂😂😂😂😂😂😂
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 53597 ] نشر منذ 8 دقائق
نفق الهااااااااوية😂😂😂😂