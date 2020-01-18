إقالة وزير الخارجية الكوري الشمالي

وكالات(صدى):

أفادت وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية، اليوم السبت، بإقالة وزير الخارجية، ري يونج هو، من منصبه.

وقال وسائل الإعلام الرسمية إن الرئيس كيم يون أون، أقال وزير الخارجية من منصبه، دون ذكر أي تفاصيل عن هوية خلفه.