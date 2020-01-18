«المرور» تحذر من تطبيق الغرامة حال عدم إستخدام قائد المركبة إشارة الإلتفاف
أكدت الإدارة العامة للمرور على أهمية استخدام إشارة الالتفاف، تجنبًا لإرباك حركة قائدي المركبات الأخرى.
وقالت أن عدم استخدام اشارة الإلتفاف عند التحول لليمين أو اليسار أو التجاوز أو تغيير المسار يعد مخالفة مرورية ، تتراوح غرامتها بين 150 إلى 300 ريال .
زائر[ عدد التعليقات: 597 ] نشر منذ 19 ساعة
اجمل النكت التي يطلقها المرور .. هذه نكت الموسم .. كل فترة يطلقون نكته جديدة .. بارك الله بهم يونسون اصحاب المركبات بتطبيق النظام وهم بعيدون عنه .. كلام بالهواء ..!!!
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 53605 ] نشر منذ 19 ساعة
الله يعطيكم العافية
ماشاءالله على قيادة الأناث
إذا شفت قدامي سيارة تعطي أشارة التفاف
أعرف أن قائدةالمركبة أنثى
أما حن تعال شف المطامر😐
ابو سعود[ عدد التعليقات: 199 ] نشر منذ 12 ساعة
احسن قرار وليت فيه كاميرات تراقب ويكونو رجال المرور القدوة بالالتزام بالأنظمة ويعطى مخالفة عند عدم الالتزام