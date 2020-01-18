«المرور» تحذر من تطبيق الغرامة حال عدم إستخدام قائد المركبة إشارة الإلتفاف

عادل الحربي(صدى):

أكدت الإدارة العامة للمرور على أهمية استخدام إشارة الالتفاف، تجنبًا لإرباك حركة قائدي المركبات الأخرى.

وقالت أن عدم استخدام اشارة الإلتفاف عند التحول لليمين أو اليسار أو التجاوز أو تغيير المسار يعد مخالفة مرورية ، تتراوح غرامتها بين 150 إلى 300 ريال .