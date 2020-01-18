إنستجرام يضيف ميزة جديدة طال انتظارها

وكالات(صدى):

أعلنت خدمة مشاركة الصور «إنستغرام»، عن دعم ميزة «الرسائل الخاصة» DMs عبر الويب، في خطوة طال انتظارها من مستخدمي الخدمة الذين يرسلون الكثير من الرسائل، فيشق عليهم ذلك عن طريق الهواتف والحواسيب اللوحية.

ومع أن اختبار ميزة «الرسائل الخاصة» على الويب كان قد رُصد قبل نحو سنة، قالت الشركة: إن الميزة الآن لاتزال تجريبية، وهي متاحة لنسبة صغيرة من المستخدمين في جميع أنحاء العالم.

وأضافت «إنستغرام» المملوكة لشركة «فيس بوك»، أنه عند إطلاق الميزة للجميع سيكون المستخدمون قادرين على رؤية متى أتتهم الرسائل الجديدة، وعرض كامل البريد الوارد، وبدء دردشة جديدة، سواء فردية أو جماعية، وإرسال الصور (وليس التقاطها)، والنقر المزدوج للإعجاب، ومشاركة المنشورات عن طريق الرسائل.

بدوره، نشر الرئيس التنفيذي لشركة إنستغرام آدم موسري تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» قال فيها: إنها يأمل في إطلاق الميزة لجميع المستخدمين قريباً بعد نجاح مرحلة الاختبار.

وبإتاحة ميزة التراسل Direct على الويب، فإنه سيكون بإمكان مستخدمي إنستغرام التراسل بين بعضهم على الحواسب الشخصية العاملة بنظامي ويندوز وماك أو إس، إضافة إلى متصفحات الويب على الأجهزة المحمولة.