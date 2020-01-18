الأخضر يفوز على تايلاند ويتأهل لنصف النهائي بكأس آسيا تحت 23 عام

طلال الغامدي(صدى):

تأهل المنتخب الوطني إلى نصف نهائي بطولة كأس آسيا تحت 23 عاماً، بعد فوزه على تايلاند 1-0، ضمن منافسات ربع نهائي البطولة المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020.

في الدقيقة 77، سجل عبد الله الحمدان هدف المباراة الوحيد من ضربة جزاء، ليعوض الفريق عن الفرص العديدة التي أهدرها خلال اللقاء.

ويلتقي المنتخب الوطني في الدور نصف النهائي مع الفائز من المواجهة بين منتخبي الإمارات وأوزبكستان، اللذين يلتقيان غداً الأحد في مباراة أخرى بدور الثمانية.

ويحتاج المنتخب الوطني للفوز في المربع الذهبي، إذا أراد حجز تأشيرة التأهل الأولمبية للمرة الثانية في تاريخه، بعدما شارك في أولمبياد أتالانتا 1996.