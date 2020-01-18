دمية مرعبة عادت 3 مرات لأصحابها بعد رميها والأسرة تضطر لترك المنزل

لندن(صدى):

يبدو أن الفيلم الأجنبي المرعب ” أنابيل ” قد تحقق على أرض الواقع ، إذ تعرضت أسرة بريطانية لمواقف مشابهة لما حدث فيه واضطرت في النهاية إلى ترك المنزل بلا رجعة .

وكشفت صحيفة “ميرور ” البريطانية أن السيدة “ناتالي ” اشترت دمية لإبنتها ، وكانت تلك الدمية غير مريحة من أول وهلة لكن ابنتها أصرت على شرائها .

وأكدت الأم أن هناك أصوات وحركات غريبة كانت تحدث في المنزل ، منها سماع صوت رياح شديدة على غير الحقيقة و أصوات أشباح وغير ذلك .

وقررت الأم التخلص من الدمية المريبة ، لكنها فوجئب بعودتها مرة أخرى ما أصابها بالهلع فرمتها مرة ثانية وثالثة وفوجئت بعودتها أيضاً ، حتى قررت الأسرة الرحيل عن المنزل .