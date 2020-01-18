دمية مرعبة عادت 3 مرات لأصحابها بعد رميها والأسرة تضطر لترك المنزل
يبدو أن الفيلم الأجنبي المرعب ” أنابيل ” قد تحقق على أرض الواقع ، إذ تعرضت أسرة بريطانية لمواقف مشابهة لما حدث فيه واضطرت في النهاية إلى ترك المنزل بلا رجعة .
وكشفت صحيفة “ميرور ” البريطانية أن السيدة “ناتالي ” اشترت دمية لإبنتها ، وكانت تلك الدمية غير مريحة من أول وهلة لكن ابنتها أصرت على شرائها .
وأكدت الأم أن هناك أصوات وحركات غريبة كانت تحدث في المنزل ، منها سماع صوت رياح شديدة على غير الحقيقة و أصوات أشباح وغير ذلك .
وقررت الأم التخلص من الدمية المريبة ، لكنها فوجئب بعودتها مرة أخرى ما أصابها بالهلع فرمتها مرة ثانية وثالثة وفوجئت بعودتها أيضاً ، حتى قررت الأسرة الرحيل عن المنزل .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 53591 ] نشر منذ 14 دقيقة
كلبهم كل مارموها رجعها
وسوو فلم🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣