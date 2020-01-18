بلدية محافظة النبهانية تعلن عن وظائف نسائية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت بلدية محافظة النبهانية التابعة لأمانة منطقة القصيم باب التقديم على وظائف نسائية شاغرة على بند الأجور ، وفقاً للتفاصيل التالية :

المسمى الوظيفي : مراقبة “عدد وظيفتين ” ، ملاحظة خدمات “وظيفة واحدة ، وسائقة ” وظيفة واحدة ” .

الشروط :

1– أن تكون المتقدمة من المواطنات

– أن يكون العمر ما بين 20 إلى 40 سنة.

– أن يكون المؤهل الثانوية العامة أو ما يعادلها.

– أن لا يكون صدر بحق المتقدمة حق شرعي سابق.

– اجتياز المقابلة الشخصية.

– أن تكون مسجلة في نظام (ساعد) التابع لوزارة الخدمة المدنية.

– يفضّل من لديها خبرة سابقة.

الوثائق المطلوبة :-

– صورة من المؤهلات مع الأصل للمطابقة.

– صورة من الخبرات والدورات إن وجدت.

– صورة من الهوية الوطنية.

– صورة من برنامج (ساعد).

– رخصة قيادة للمتقدمة على وظيفة (سائقة).

وحول موعد التقديم ، أكدت البلدية أنه متاح بدءً من يوم الأحد بتاريخ 1441/05/24هـ حتى يوم الخميس بتاريخ 1441/05/28هـ ، وذلك عبر الرابط التالي : هنا