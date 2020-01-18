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بلدية محافظة النبهانية تعلن عن وظائف نسائية شاغرة

بلدية محافظة النبهانية تعلن عن وظائف نسائية شاغرة
فاطمة المالكي(صدى):

فتحت بلدية محافظة النبهانية التابعة لأمانة منطقة القصيم باب التقديم على وظائف نسائية شاغرة على بند الأجور ، وفقاً للتفاصيل التالية :
المسمى الوظيفي : مراقبة “عدد وظيفتين ” ، ملاحظة خدمات “وظيفة واحدة ، وسائقة ” وظيفة واحدة ” .
الشروط :
1– أن تكون المتقدمة من المواطنات
– أن يكون العمر ما بين 20 إلى 40 سنة.
– أن يكون المؤهل الثانوية العامة أو ما يعادلها.
– أن لا يكون صدر بحق المتقدمة حق شرعي سابق.
– اجتياز المقابلة الشخصية.
– أن تكون مسجلة في نظام (ساعد) التابع لوزارة الخدمة المدنية.
– يفضّل من لديها خبرة سابقة.
الوثائق المطلوبة :-
– صورة من المؤهلات مع الأصل للمطابقة.
– صورة من الخبرات والدورات إن وجدت.
– صورة من الهوية الوطنية.
– صورة من برنامج (ساعد).
– رخصة قيادة للمتقدمة على وظيفة (سائقة).

وحول موعد التقديم ، أكدت البلدية أنه متاح بدءً من يوم الأحد بتاريخ 1441/05/24هـ حتى يوم الخميس بتاريخ 1441/05/28هـ ، وذلك عبر الرابط التالي : هنا


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