«الزعاق» يحذر من «برد الأزريق »
حذر الدكتور خالد الزعاق الباحث الفلكي وخبير الأرصاد الجوية من موجة برد عنيفة تسمى “برد الأزريق ” بسبب هبوب رياح قطبية .
وقال “الزعاق ” عبر “تويتر : : من المتوقع أن نستقبل موجة قطبية تتدنى معها الحرارة لمعدلات منخفضة من منتصف هذا الأسبوع وتؤثر على الشمالية والوسطى وأجزاء من الشرقية والغربية بتمرحل زحزاح إلى نهاية الأسبوع .
وأضاف : تسمى هذه الموجة عند أهالينا ببرد الأزيرق وسميت بذلك لزرقة وجه السماء أو زرقة الأجساد من البرد .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 53591 ] نشر منذ 38 دقيقة
وش الأزريق هذه بعد😨