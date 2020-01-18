«الزعاق» يحذر من «برد الأزريق »

حمود العنزي(صدى):

حذر الدكتور خالد الزعاق الباحث الفلكي وخبير الأرصاد الجوية من موجة برد عنيفة تسمى “برد الأزريق ” بسبب هبوب رياح قطبية .

وقال “الزعاق ” عبر “تويتر : : من المتوقع أن نستقبل موجة قطبية تتدنى معها الحرارة لمعدلات منخفضة من منتصف هذا الأسبوع وتؤثر على الشمالية والوسطى وأجزاء من الشرقية والغربية بتمرحل زحزاح إلى نهاية الأسبوع .

وأضاف : تسمى هذه الموجة عند أهالينا ببرد الأزيرق وسميت بذلك لزرقة وجه السماء أو زرقة الأجساد من البرد .