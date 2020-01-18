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إصابة 8 أشخاص بعد سقوط لعبة بمهرجان نمرة بمكة المكرمة

إصابة 8 أشخاص بعد سقوط لعبة بمهرجان نمرة بمكة المكرمة
نايف السالم(صدى):

شهد مهرجان نمرة بمحافظة العرضيات بمنطقة مكة المكرمة أمس الجمعة سقوط إحدى الألعاب أسفر عن إصابة 8 أشخاص بينهم عدد من الأطفال والنساء .

وأكدت مصادر أنه تم نقل المصابين عبر فرق الهلال الأحمر إلى مستشفى نمرة العام لتلقي العلاج ، وكان بين الإصابات طفل تعرض لكسر في اليد .

وطالب نشطاء بضرورة تشديد الرقابة على ألعاب الملاهي ، والتحقيق في الحادث حرصاً على الأرواح .

وكانت فرق الدفاع المدني تدخلت الأربعء الماضي لإنقاذ شخص تعرض للإحتجاز بمهرجان جازان الشتوي بسبب تعرض إحدى عربات اللعبة لحريق بسيط ناتج عن إحتكاك .

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