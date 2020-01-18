بالصور .. أجمل 15 لقطة في رالي داكار السعودية

ماجد محمد(صدى):

كشفت مجموعة من الصور عن أفضل لقطات في مسابقة رالي داكار التي تقام للمرة الأولى بالمملكة ، وأبهرت العالم في التنظيم والطبيعة الساحرة على طول 7500 كم .

وأظهرت الصور التي التقطتها عدسات وكالة الأنباء العالمية “رويترز” لقطات فريدة من السباق تجمع بين مهارة المتسابقين وجمال لطبيعة ، فمنها صورة لقائد دراجة نارية بجانب مجموعة، من الإبل ، ومنها صورة لمواطن يدخن “”النرجلية ” ويستمتع بالمتابعة .

وأظهرت صور أخرى لحظة احتراق سيارة الفريق الفرنسي بين جدة والوجه ، وقطيع من الإبل في نيوم ، وغيرها من اللقطات التي احتفت بها الوكالة العالمية في تقرير تحدث عن جمال الطبيعة في المملكة .