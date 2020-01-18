«الحصيني» يحذر من طقس الـ24 ساعة المقبلة ..«لمصلحتكم البسوا ولبسوا عيالكم»
توقع الباحث في الطقس والمناخ وعضو لجنة تسميات الحالات المناخية الدكتور عبد الله المسند هطول أمطار متفاوتة على مناطق المملكة وبرودة في الطقس خلال الـ 24 ساعة القادمة .
وقال ” المسند ” عبر حسابه على ” تويتر ” : خلال “٢٤” ساعة القادمة من مساء اليوم السبت حتى يوم الأحد – امطار متفاوتة من خفيفة الى شبه غزيرة وحبات برد على أجزاء من مناطق مكة والمدينة وتبوك والقصيم والشمالية والباحة وشمال الرياض والشرقية وجنوب المدينة وغرب الجوف مع رياح .
وأضاف : لمصلحتكم البسوا ولبسوا عيالكم”باكر مدرسة” المتوقع اجواء باردة صباحاً معتدلة نهاراً غداً الأحد على الشماليةوالوسطى وشمال الشرقية ونجران والمرتفعات الفربية والجنوبية الغربية .
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