«الحصيني» يحذر من طقس الـ24 ساعة المقبلة ..«لمصلحتكم البسوا ولبسوا عيالكم»

عادل الحربي(صدى):

توقع الباحث في الطقس والمناخ وعضو لجنة تسميات الحالات المناخية الدكتور عبد الله المسند هطول أمطار متفاوتة على مناطق المملكة وبرودة في الطقس خلال الـ 24 ساعة القادمة .

وقال ” المسند ” عبر حسابه على ” تويتر ” : خلال “٢٤” ساعة القادمة من مساء اليوم السبت حتى يوم الأحد – امطار متفاوتة من خفيفة الى شبه غزيرة وحبات برد على أجزاء من مناطق مكة والمدينة وتبوك والقصيم والشمالية والباحة وشمال الرياض والشرقية وجنوب المدينة وغرب الجوف مع رياح .

وأضاف : لمصلحتكم البسوا ولبسوا عيالكم”باكر مدرسة” المتوقع اجواء باردة صباحاً معتدلة نهاراً غداً الأحد على الشماليةوالوسطى وشمال الشرقية ونجران والمرتفعات الفربية والجنوبية الغربية .