مي سليم : أنا حرة .. وأرفض أدوار الإغراء مهما كان الثمن !

متابعه_أميرة خالد(صدى):

أكدت الفنانة المصرية مي سليم على رفضها التام لأوار الإغراء في السينما أو التليفزيون مشددة على أنها لن تقبل بها مهما كان المقابل .

كما ردت الفنانة على بعض الإنتقادات التي تطالها بسبب إطلالاتها بين الحين والآخر ، مشيرة إلى أن من ينتقدونها ليس لديهم أسباب منطقية وإنما يطلقون كلماتهم م أجل الإنتقاد فقط .

وقالت في تصريح لها : أنا حرة وما أفعله لا يؤذي أحد ، ولا أهتم إلا بالآراء الحقيقية .

كما أعربت عن سعادتها بحياتها الأسرية التي عوضتها عن الكثير من الغياب على الساحة الفنية ، وتحدثت عن ابنتها قائلة : ابنتي صانعة احلامي الماضية والقادمة .

الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة هو مسلسل “حواديت الشانزلزيه ” بينما كان آخر ألبوم طرحته بعنوان “ولا كلمة” والذي حقق نجاح كبير ..