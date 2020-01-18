أردوغان يهدد: طريق سلام ليبيا يمر عبر تركيا

وكالات(صدى):

حذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم السبت ، أوروبا حيث قال :ستواجهون تهديدات جديدة إذا سقط السراج في ليبيا.

كما تواصل تهديده مؤكدا أن طريق سلام ليبيا يمر عبر تركيا.

وأشار أردوغان إلى أن بلاده ستقوم “بتدريب قوات الأمن الليبية والمساهمة في قتالها ضد الإرهاب والاتجار بالبشر”.

وأضاف الرئيس التركي أن “على أوروبا أن تظهر للعالم أنها لاعب هام على الساحة الدولية”، مشيراً إلى أن “تعاون ليبيا مع تركيا كان الخيار الأمثل لطرابلس في ظل عدم تحمس أوروبا لتقديم الدعم العسكري”، في إشارة إلى لجوء السراج لأنقرة وتوقيعه الاتفاقية العسكرية والأمنية مع أردوغان، والتي اعتبرها البرلمان الليبي، ودول المنطقة، اتفاقية غير شرعية.