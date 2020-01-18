1000 ريال غرامة عند عدم وجود وثيقة نقل ونصفها لمن لا يثبت ملكيته للبضائع

علي القحطاني(صدى):

كشفت وزارة النقل عن تطبيق غرامات على المخالفين لنشاط نقل البضائع ووسطاء الشحن وتأجير الشاحنات ، وفقاً للائحة المنظمة الجديدة .

ومن المقرر توقيع غرامة 500 ريال على من ينقل بضائع دون إثبات ملكيتها ، و عند عدم تدوين البيانات المطلوبة أو تدوين بيانات غير صحيحة في وثيقة النقل الخاصة .

كما سيتم فرض غرامة قدرها 1000 ريال عند عدم وجود وثيقة نقل لحسابه الخاص .

كما تنص اللائحة الجديدة على إطفاء المحرك عند تعبئة أو تفريغ أي مادة خطرة ، ومنع سائق الشاحنة داخلها أو بالقرب منها ، والتقيد بساعات القيادة والراحة ، والتأكد من حالة الطقس .

وأكدت اللائحة كذلك على موافاة الهيئة العامة للنقل بالبضاعة المنقولة ، والإلتزام بمتطلبات السلامة .