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    يناير

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  3. 1000 ريال غرامة عند عدم وجود وثيقة نقل ونصفها لمن لا يثبت ملكيته للبضائع

1000 ريال غرامة عند عدم وجود وثيقة نقل ونصفها لمن لا يثبت ملكيته للبضائع

1000 ريال غرامة عند عدم وجود وثيقة نقل ونصفها لمن لا يثبت ملكيته للبضائع
علي القحطاني(صدى):

كشفت وزارة النقل عن تطبيق غرامات على المخالفين لنشاط نقل البضائع ووسطاء الشحن وتأجير الشاحنات ، وفقاً للائحة المنظمة الجديدة .

ومن المقرر توقيع غرامة 500 ريال على من ينقل بضائع دون إثبات ملكيتها ، و عند عدم تدوين البيانات المطلوبة أو تدوين بيانات غير صحيحة في وثيقة النقل الخاصة .

كما سيتم فرض غرامة قدرها 1000 ريال عند عدم وجود وثيقة نقل لحسابه الخاص .

كما تنص اللائحة الجديدة على إطفاء المحرك عند تعبئة أو تفريغ أي مادة خطرة ، ومنع سائق الشاحنة داخلها أو بالقرب منها ، والتقيد بساعات القيادة والراحة ، والتأكد من حالة الطقس .

وأكدت اللائحة كذلك على موافاة الهيئة العامة للنقل بالبضاعة المنقولة ، والإلتزام بمتطلبات السلامة .


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