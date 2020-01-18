«المريسل» : لو وضعنا النصر في كفة متساوية أمام الهلال سيكون «الزعيم» بطل الدوري والكأس
أكد الناقد الرياضي عبد العزيز المريسل على تفوق نادي الهلال أمام النصر حتى وإن أُتيحت كل الإمكانات للعالمي بالتساوي مع الزعيم .
وقال “المريسل ” في لقاء على قناة 24 الرياضية : في رأيي الهلال بطل الدوري وبطل كأس الملك لأن لديه قوة من رب العالمين .
وأضاف : إذا تقابل الهلال والنصر في ميزان واحد وكانت كل الظروف متاحة لهما بالتساوي فإن الهلال سيظل الأفضل وبطل الدوري والكأس هذاا العام .
ويشهد الهلال والنصر منافسة مشتعلة على صعيد الجمهور واللاعبين ، خاصةً مع السجل الريادي لكل منهما مع احتدام المنافسة على لقب دوري المحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين .
المليليح[ عدد التعليقات: 578 ] نشر منذ 36 دقيقة
يالبيه كيف ياخذهم على قد عقولهم ههههههههههههه
يعني انبسطوا واسكتوا
زميرة الحي[ عدد التعليقات: 595 ] نشر منذ 25 دقيقة
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