«المريسل» : لو وضعنا النصر في كفة متساوية أمام الهلال سيكون «الزعيم» بطل الدوري والكأس

ماجد محمد(صدى):

أكد الناقد الرياضي عبد العزيز المريسل على تفوق نادي الهلال أمام النصر حتى وإن أُتيحت كل الإمكانات للعالمي بالتساوي مع الزعيم .

وقال “المريسل ” في لقاء على قناة 24 الرياضية : في رأيي الهلال بطل الدوري وبطل كأس الملك لأن لديه قوة من رب العالمين .

وأضاف : إذا تقابل الهلال والنصر في ميزان واحد وكانت كل الظروف متاحة لهما بالتساوي فإن الهلال سيظل الأفضل وبطل الدوري والكأس هذاا العام .

ويشهد الهلال والنصر منافسة مشتعلة على صعيد الجمهور واللاعبين ، خاصةً مع السجل الريادي لكل منهما مع احتدام المنافسة على لقب دوري المحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين .