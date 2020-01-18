دباس الدوسري: جستينة «بعبع الإعلام الأصفراني»

نواف السالم(صدى):

امتدح الإعلامي دباس الدوسري جرأة الناقد الرياضي ” عدنان جستينة ” في انتقاد سلبية الإعلام النصراوي ، واصفاً إياه بـ”بعبع الإعلام الأصفراني ” .

ونشر “الدوسري ” صورة “جستينة ” على ” تويتر ” معلقاً عليها : الأستاذ عدنان جستنيه يستحق لقب (بعبع الإعلام الأصفراني) بلا منافس .

وجاء كلام “الدوسري ” رداً على مقال كتبه “جستينة ” كشف فيه عن تخاذل كبير من جانب إعلام نادي النصر ، مؤكداً أنه نائم في سبات دائم وعايش في العسل ولا يقوم بواجبه .

كما سلط الضوء على المعلومات الغريبة التي كشف عنها أحد الإعلاميين تأثراً بتعادل النصر أمام الإتحاد ، والتي تكشف عن تقصير كبير في تدريبات النصر ، و”فوضى ” إدارية بالنادي ، وغيرها من المعلومات التي كانت في طي الكتمان ولم تفجرها إلا لحظات الغضب .